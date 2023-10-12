Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У смугастому костюмі та рожевій краватці: король Чарльз вручив премії у Букінгемському палаці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
48
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У смугастому костюмі та рожевій краватці: король Чарльз вручив премії у Букінгемському палаці

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король Чарльз III вручив сьогодні премії королеви Єлизавети II в галузі інженерії під час прийому у Букінгемському палаці.

Королівський прийом цього разу був особливо пам'ятний, оскільки премія відзначає своє десятиліття. Нагорода присуджується інженерам, які створили революційні інновації, які приносять користь людству. Королева Єлизавета вручила першу премію 2013 року.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Чарльз III вручив премії Королеви Єлизавети переможцям 2022 та 2023 років, оскільки вручення щорічної премії проводиться кожні два роки.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Монарх мав чудовий вигляд в синьому смугастому костюмі, у білій сорочці в тонку смужку та з рожевою краваткою у тваринний принт. А взутий був в ідеально начищені чорні туфлі.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Королева Камілла чоловіка не супроводжувала. Вчора вона провела свій прийом у Кларенс-Хаусі з нагоди 30-річчя Фонду передових мистецтв, на якому була присутня й акторка Гелена Бонем Картер.

Читайте також:

Улюблений рецепт Чарльза ІІІ – Запечені сирні яйця

Улюблений рецепт Чарльза ІІІ – Запечені сирні яйця

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
48
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація