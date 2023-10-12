У смугастому костюмі та рожевій краватці: король Чарльз вручив премії у Букінгемському палаці

Король Чарльз III вручив сьогодні премії королеви Єлизавети II в галузі інженерії під час прийому у Букінгемському палаці.

Королівський прийом цього разу був особливо пам'ятний, оскільки премія відзначає своє десятиліття. Нагорода присуджується інженерам, які створили революційні інновації, які приносять користь людству. Королева Єлизавета вручила першу премію 2013 року.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Чарльз III вручив премії Королеви Єлизавети переможцям 2022 та 2023 років, оскільки вручення щорічної премії проводиться кожні два роки.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Монарх мав чудовий вигляд в синьому смугастому костюмі, у білій сорочці в тонку смужку та з рожевою краваткою у тваринний принт. А взутий був в ідеально начищені чорні туфлі.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Королева Камілла чоловіка не супроводжувала. Вчора вона провела свій прийом у Кларенс-Хаусі з нагоди 30-річчя Фонду передових мистецтв, на якому була присутня й акторка Гелена Бонем Картер.

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