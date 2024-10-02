У смугастому костюмі та з новою зачіскою: Шарлотта Казірагі сходила на показ Chanel

На Паризький тиждень моди Шарлотта Казірагі приїхала, щоб подивитися нову колекцію жіночого одягу Chanel сезону весна-літо 2025 року в межах Тижня моди в Парижі.

Шарлотта Казірагі носила смугастий костюм від Chanel, який поєднувала з чорними туфлями-човниками зі шкіри на фігурних підборах, а на плечі у неї висіла сумка Chanel на ремінці-ланцюжку. Шарлотта зробила макіяж у натуральних відтінках та обстригла волосся в каре.

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

Фешншоу Chanel відвідала також британська супермодель Наомі Кемпбелл, яка обрала для виходу білий костюм з твіду і біло-чорні туфлі на підборах.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

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