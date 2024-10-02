У смугастому костюмі та з новою зачіскою: Шарлотта Казірагі сходила на показ Chanel

Монакська журналістка та племінниця князя Монако Альбера II — Шарлотта Казірагі – відвідала показ Дому Chanel у Парижі.
На Паризький тиждень моди Шарлотта Казірагі приїхала, щоб подивитися нову колекцію жіночого одягу Chanel сезону весна-літо 2025 року в межах Тижня моди в Парижі.
Шарлотта Казірагі носила смугастий костюм від Chanel, який поєднувала з чорними туфлями-човниками зі шкіри на фігурних підборах, а на плечі у неї висіла сумка Chanel на ремінці-ланцюжку. Шарлотта зробила макіяж у натуральних відтінках та обстригла волосся в каре.
Фешншоу Chanel відвідала також британська супермодель Наомі Кемпбелл, яка обрала для виходу білий костюм з твіду і біло-чорні туфлі на підборах.
Читайте також:
- У чорно-білому луку та з червоними губами: стильна Шарлотта Казірагі відвідала модний показ
- У вечірній сукні на бретельках: Шарлотта Казірагі відвідала благодійний бал
- У монакському князівстві знову розлучення: цього разу не розходяться Альбер II і Шарлін