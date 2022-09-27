У смугастому купальнику і жилеті: Іванка Трамп показала, як навчалася серфінгу

Іванка Трамп показала знімки та відео зі свого відпочинку, на якому вона взялася опановувати серфінг.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка – чудова старанна учениця, тож вона досить швидко навчилася кататися. Без падінь, звичайно ж, не обійшлося. До речі, на тлі Трамп на світлині можна побачити веселку - це хороший знак.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Донька експрезидента опублікувала відео, на якому вона вже добре тримається на дошці. Одягнена Трамп у смугастий купальник з довгим рукавом та рятувальний жилет. Судячи із усмішки Іванки, вона кайфує від серфінгу.

Нагадаємо, Іванка показала миле фото з чоловіком Джаредом Кушнером.

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