У смугастому пальті і короткій сукні: Бріжит Макрон на зустрічі з Оленою Зеленською

Бріжит Макрон зустрічала у себе в гостях, у Єлисейському палаці, свою українську колегу Олену Зеленську, яка приїхала до Франції з офіційним візитом.

Бріжит Макрон і Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Перші леді відвідали початкову школу Арбалет, у якій навчаються українські діти. Бріжит та Олена поспілкувалися зі школярами та вчителями.

Бріжит Макрон і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська і Бріжит Макрон / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді Франції обрала для свого ділового аутфіту чорне вбрання у смужку. Воно складалося із пальта, яка імітувало подовжений жакет, та сукні-футляра до колін. Коротка довжина сукні чудово підкреслила стрункі ноги пані Макрон.

Бріжит Макрон та Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Образ Бріжит доповнила чорними лакованими туфлями на шпильках. Вона зробила об'ємне укладання і улюблений макіяж смокі-айс.

Бріжит Макрон та Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська з'явилася на зустрічі з Бріжит Макрон у бежевому костюмі від українського бренду і коричневих туфлях.

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