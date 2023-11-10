У смугастому пальті і короткій сукні: Бріжит Макрон на зустрічі з Оленою Зеленською

Перша леді Франції любить короткими вбраннями підкреслювати свої стрункі ноги.
Бріжит Макрон зустрічала у себе в гостях, у Єлисейському палаці, свою українську колегу Олену Зеленську, яка приїхала до Франції з офіційним візитом.
Перші леді відвідали початкову школу Арбалет, у якій навчаються українські діти. Бріжит та Олена поспілкувалися зі школярами та вчителями.
Перша леді Франції обрала для свого ділового аутфіту чорне вбрання у смужку. Воно складалося із пальта, яка імітувало подовжений жакет, та сукні-футляра до колін. Коротка довжина сукні чудово підкреслила стрункі ноги пані Макрон.
Образ Бріжит доповнила чорними лакованими туфлями на шпильках. Вона зробила об'ємне укладання і улюблений макіяж смокі-айс.
Нагадаємо, Олена Зеленська з'явилася на зустрічі з Бріжит Макрон у бежевому костюмі від українського бренду і коричневих туфлях.
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