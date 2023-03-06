У смугастому пальті та з ідеальним манікюром: королева Софія вийшла у світ

Днями королева Софія була присутня на традиційному заході подяки Христу Мединачелі у церкві Ісуса Мединачелі у Мадриді. Її Величність прибула на захід в чорних широких штанях і пальті в смужку, а взута була в замшеві черевики на високих підборах.

Королева зробила свою класичну зачіску, легкий макіяж був у неї на обличчі, у вухах були сережки, а на пальті пришпилена брошка у вигляді бабки. На пальцях виблискувало кілька золотих каблучок, а також було зроблено французький манікюр.

Королева София / Фото: Getty Images

На відміну від своєї невістки королеви Летиції, яка, як ми вже знаємо, нехтує навіть гігієнічним манікюром, її свекруха тримає свої нігті завжди в ідеальному стані.

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