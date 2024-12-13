У смугастому сарафані з білим поясом: Іванка Трамп зі старшим сином з'явилася на спортивному заході

Іванка з сім'єю взяла участь у жеребкуванні фінальної частини клубного чемпіонату світу з футболу, який відбудеться у червні-липні 2025 року у Сполучених Штатах.
Іванка Трамп разом з чоловіком Джаредом Кушнером та їхнім старшим сином Теодором відвідали жеребкування клубного чемпіонату світу з футболу FIFA 2025 у Маямі.
На заході Іванка вийшла на сцену з Теодором, якому випала честь взяти участь у жеребкуванні.
Донька новообраного президента США постала там у білому сарафані в темну смужку, з круглим вирізом і ґудзиками на спідниці. Талію вона підкреслила білим шкіряним поясом.
Іванка мала гарний вигляд із зачіскою з локонами, макіяжем смокі-айс і молочним манікюром. На шиї у неї було намисто з кристалами, а на руці – каблучка з діамантом і золотий браслет з камінням.
Нагадаємо, Іванка Трамп у купальнику похизувалася ідеальною фігурою на відпочинку.
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