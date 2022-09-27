У смугастому светрі грубої в'язки: онука Грейс Келлі принцеса Олександра на показі Dior

Молода принцеса Олександра Шарлотта Ульріке Мар'ям Вірджинія Ганноверська доводиться Грейс Келлі онукою, вона є дочкою Кароліни Грімальді.

Сьогодні, 27 вересня, серед інших важливих осіб та зірок першої величини, вона відвідала показ Dior.

Для виходу дівчина обрала досить цікаве вбрання, що складається зі штанів палаццо з темно-синього деніма та смугастого светра грубої в'язки.

Вбрання дівчина доповнила плетеною сумкою та золотими прикрасами: золотим ланцюжком-чокером, коротким намистом із перлин та сережками з логотипом Будинку Dior.

Принцеса Олександра Ганноверська / Фото: Getty Images

У макіяжі аристократка наголосила на чорних стрілках.

Принцеса Олександра Ганноверська / Фото: Getty Images

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