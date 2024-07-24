У смугастому топі та білих штанях: княгиня Шарлін вийшла у світ із чоловіком

Княгиня Шарлін та князь Альбер II були присутні на спортивному заході у Франції.

Князь і княгиня Монако були присутні на останньому етапі 111-го Тур де Франс, що з'єднує Монако та Ніццу за допомогою індивідуальних перегонів. Княже подружжя раніше вирушило на офіційну церемонію старту. Виграв гонку талановитий гонщик Тадей Погачар, він здобув перемогу вже в третій Тур де Франс.

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Княгиня Шарлін супроводжувала чоловіка у цій поїздці. Княгиня була одягнена в смугастий топ на одне плече і білі штани, в руках вона тримала маленьку чорну сумку та окуляри від сонця, її біляве волосся було розпущене, а на обличчі був виразний макіяж.

Кілька днів тому княжа пара відвідувала галаконцерт "Бал Червоного Хреста Монако". Цього року Шарлін обрала для свого виходу білу сукню від Louis Vuitton з відкритими плечима, яку бренд створив спеціально для неї на замовлення.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II на балу в Монако / Фото: Getty Images

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