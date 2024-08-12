У смугастому топі та з легким мейкаптом: принцеса Кейт з'явилася публіці

Принц і Уельські принцеса привітали британських спортсменів, які виступають на Олімпіаді в Парижі.

Кейт та Вільям записали коротке відео, яке опублікували у своїх соцмережах.

"Молодці @teamgb, яка неймовірна подорож!

Кожен спортсмен виявив величезну відданість справі, серцю та пристрасті. Ви змусили нас усіх так пишатися!

Святкуватимемо кожен тріумф на @paris2024 і з нетерпінням чекаємо новин від @paralympicsgb_official пізніше цього літа", — йдеться у повідомленні королівської пари.

Принцеса з'явилася в ролику в смугастому топі від Ralph Lauren, у неї був легкий макіяж на обличчі, розпущене довге волосся, а на шиї тонкий золотий ланцюжок. Вільям одягнений у блакитну футболку-поло, а на його обличчі помітне неголення. Як зазначили королівські шанувальники у соцмережах, одразу помітно, що людина у відпустці.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Були припущення, що Кейт та Вільям можуть відвідати Олімпійські ігри 2024 року в Парижі, але, на жаль, пара утрималася від поїздки. Тим часом із середини серпня Уельські з дітьми приєднаються до короля Чарльза III у шотландському Балморалі, де проведуть залишок літа.

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