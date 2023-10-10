У смугастому тренчі і з білою хусткою: Бріжит Макрон в Академії гіп-гопу

Перша леді Франції в образі у класичних кольорах приїхала до Німеччини.

Бріжит Макрон із робочим візитом приїхала до Німеччини. Вона відвідала Академію гіп-гопу Фонду Kultur Palast у Гамбурзі, де подивилась на виступ її учасниць. Макрон супроводжувала дружина канцлера Німеччини Брітта Ернст.

Перша леді Франції з'явилася там в образі у класичних кольорах. На ній був стильний чорний тренч у ледь помітну смужку із тканинним поясом та чорні прямі штани зі стрілками.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Аутфіт Бріжит доповнила білою хусткою на шиї і чорними ботильйонами на підборах.

Перша леді зробила укладання з прикореневим об'ємом, макіяж смокі-айс, шию прикрасила делікатним ланцюжком, а руки – каблучками з діамантами.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон у короткій сукні і на шпильках продемонструвала стрункі ноги.

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