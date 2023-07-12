У смугастому вбранні і майже без макіяжу: скромна Сара Чатто побувала на Вімблдоні

Дочка принцеси Маргарет – леді Сара Чатто – з'явилася на тенісному турнірі Вімблдону.
59-річна Сара Чатто відвідала дев'ятий день тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету у Лондоні. Її заскочили на трибунах фотографи.
Одягнена жінка була у чорно-білій смугастій сорочці, під якою виднілася біла футболка. Королівська особа мала максимально скромний вигляд, вона не стала одягати капелюха і робити виразний макіяж, навпаки, була майже зовсім без косметики на обличчі. У вуха одягла сережки-цвяшки. І дуже уважно спостерігала за тим, що відбувається на корті.
Нещодавно ми розповідали вам, хто така Сара Чатто і чому вона хоче залишатися в тіні своїх королівських родичів.
Як шкода, що принцеса Уельська цього року на турнірі Вімблдону з'явилася поки що лише раз. Хоча до кінця тижня ще є час і ми все ж таки сподіваємося побачити Кейт ще як мінімум на фінальних матчах.
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