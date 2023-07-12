У смугастому вбранні і майже без макіяжу: скромна Сара Чатто побувала на Вімблдоні

59-річна Сара Чатто відвідала дев'ятий день тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету у Лондоні. Її заскочили на трибунах фотографи.

Сара Чатто / Фото: Getty Images

Одягнена жінка була у чорно-білій смугастій сорочці, під якою виднілася біла футболка. Королівська особа мала максимально скромний вигляд, вона не стала одягати капелюха і робити виразний макіяж, навпаки, була майже зовсім без косметики на обличчі. У вуха одягла сережки-цвяшки. І дуже уважно спостерігала за тим, що відбувається на корті.

Нещодавно ми розповідали вам, хто така Сара Чатто і чому вона хоче залишатися в тіні своїх королівських родичів.

Леді Сара Чатто / Фото: Getty Images

Як шкода, що принцеса Уельська цього року на турнірі Вімблдону з'явилася поки що лише раз. Хоча до кінця тижня ще є час і ми все ж таки сподіваємося побачити Кейт ще як мінімум на фінальних матчах.

Принцеса Уельська на Вімблдоні / Фото: Associated Press

Читайте також: