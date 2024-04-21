У смугастому жакеті та джинсах-скіні: княгиня Шарлін із чоловіком відвідала спортивний турнір

20 квітня князь Монако Альбер II та княгиня Шарлін відвідали 12-й турнір з регбі Sainte Devote, захід, названий на честь покровителя князівства, выдбувся 19 та 20 квітня на стадіоні Луї II.

На турнірі 46-річна Шарлін з'явилася у простому, але стильному вбранні, оскільки одягла темні джинси-скінні у поєднанні з білою футболкою.

Доповнила образ жінка білим жакетом у тонку смужку від Ralph Lauren з легкого котону, а також коричневими балетками та ременем від Hermès. Завершували цей лук стильні окуляри, макіяж та червоний манікюр.

Княгиня Монако Шарлін / Фото: Getty Images

Альбер II віддав перевагу синьому піджаку з гербом на грудях, сірим штанам та білій сорочці. Також він додав до образу червону краватку та сонцезахисні окуляри.

Княгиня Монако Шарлін та князь Монако Альбер II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що раніше на спортивному заході в Монако під приціл папараці потрапив онук Грейс Келлі – П'єр Казірагі – син принцеси Монако Кароліни. 14 квітня разом із дружиною він відвідав фінал восьмого дня Rolex Monte-Carlo Masters – чоловічого професійного тенісного турніру.

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