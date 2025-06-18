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У смугастій блузці і вузьких штанях: королева Летиція з чоловіком-королем приїхала в рибальське село
Король Філіп VI та королева Летиція відвідали муніципалітет Бурела — населений пункт та муніципалітет в Іспанії, що входить до провінції Луго у складі автономної спільноти Галісія.
Бурела — це не просто рибальське село, а відомий туристичний напрямок. Королева приїхала до села у білій смугастій сорочці від галісійського дизайнера Роберто Веріно та вузьких штанях прямого крою з високою талією та тонким шкіряним поясом.
Взута королева була в туфлі з відкритими п’ятами від французького бренду Sezane на невисоких стійких підборах. Волосся Летиції було розпущене, на обличчі був легкий денний макіяж, а у вухах улюблені сережки-пусети.
Король Філіп VI одягнув піджак світло-блакитного відтінку, картату білу сорочку і темно-сині джинси.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, де члени іспанської королівської родини полюбляють проводити літню відпустку.
Старша дочка пари — принцеса Леонор — мабуть, не приєднається цього року до сім’ї. Днями вона вирушила в нове навчальне плавання на кораблі.