У смугастій сорочці та кюлотах: королева Летиція дала старт новому навчальному року в кількох школах

Королева Летиція

Королева Летиція закінчує робочий тиждень заходом, присвяченим відкриттю навчального курсу 2025–2026 у школах CEIP Entresotos та SIES Gonzalo de Berceo в Рінкон-де-Сото.

На цьому заході вона знову з’явилася у кюлотах — цей елемент гардеробу однозначно стане фаворитом королеви в новому осінньому сезоні. Сьогодні на ній були чорні з поясом на талії, які вона поєднала з небесно-блакитною сорочкою в смужку з круглим вирізом на комірі та підкоченими рукавами. Завершували образ її улюблені туфлі «Мері Джейн» із пряжками від французького бренду Sezane. Це практичне взуття на підборах стало її незамінною річчю для робочого дня.

Королева Летиція

Летиція розпустила волосся, зробила макіяж у натуральних відтінках і наділа золоті сережки-пусети та золоту каблучку Coreterno.

Нагадаємо, дві доньки Летиції — принцеса Леонор та інфанта Софія — вирушили на навчання. Леонор проведе цей рік у Генеральній авіаційно-космічній академії в Сан-Хав’єрі в Мурсії, а її молодша сестра Софія почала навчатися в університеті Forward College у Португалії.