У смугастій сукні-сорочці і солом’яному капелюсі: Зара Тіндалл на заході у Віндзорі

Зара Тіндалл / © Getty Images

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Завершився Королівський Аскот, де дочка принцеса Анни відвідувала щодня кінні змагання та демонструвала щоденно елегантні луки.

Зара Тіндалл в Аскоті / © Getty Images

Зара і Майк Тіндалл в Аскоті / © Getty Images

Принцеса Анна і Зара Тіндалл в Аскоті / © Getty Images

А вчора 44-річна Зара відвідала фінал Королівського кубка Віндзора у Великому Віндзорському парку. Вона приїхала в смугастій сукні-сорочці кремового кольору в смужку і з поясом на талії від Polo Ralph Lauren, взула босоніжки Tommy Hilfiger на платформі і була в солом’яному капелюсі з чорною стрічкою.

Зара Тіндалл / © Getty Images

У Зари у вухах були золоті сережки-кільця, годинник на зап’ясті і кілька каблучок на пальцях. У руках Тіндалл були сонцезахисні окуляри від MONC.

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Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про улюблені аксесуари дочки принцеси Анни, в яких вона часто з’являється на публіці.