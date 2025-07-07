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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У смугастій сукні-сорочці: мама принцеси Кейт з’явилася з чоловіком на Вімблдоні

Батьки принцеси Уельської Кейт з’явилися на тенісному турнірі в Лондоні.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Керол та Майкл Міддлтон

Керол і Майкл Міддлтони / © Getty Images

Керол і Майкл Міддлтони були присутні на восьмому дні Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету.

70-річна Керол обрала для виходу у світ смугасту сукню-сорочку, яку поєднала з нюдовими босоніжками без підборів і невеликою молочною сумкою на круглій ручці. Місіс Міддлтон доповнила свій образ стильним укладанням, легким мейкапом і світлим манікюром.

Керол і Майкл Міддлтони / © Getty Images

Керол і Майкл Міддлтони / © Getty Images

Майкл Міддлтон прибув на тенісний турнір у блакитній сорочці, молочному костюмі та з краваткою у дрібний принт. Взутий він був у замшеві туфлі на шнурівці.

Нагадаємо, на Вімблдоні вже побували принцеса Беатріс із мамою Сарою Йоркською, леді Амелія Віндзор і принцеса Майкл Кентська. Очікується, що принцеса Уельська Кейт відвідає один з фінальних матчів, перш ніж сім’я вирушить у літню відпустку.

Принцеса Беатріс і Сара Йоркська / © Getty Images

Принцеса Беатріс і Сара Йоркська / © Getty Images

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