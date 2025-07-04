У смугастій сукні-сорочці та еспадрильях: герцогиня Софі сходила на фестиваль

Герцогиня Софі / © Getty Images

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60-річна герцогиня одяглася в сукню-сорочку від Suzannah London у смужку і з поясом на талії, взула сірі еспадрильї на платформі та шнурівці зі стрічками від Penelope Chilvers, на плечі у неї висіла сумка Sophie Habsburg на довгому ремінці.

Софі зібрала волосся у низький хвіст, у неї на обличчі були сонцезахисні окуляри Stella Mccartney, золоті сережки Giulia Barela Jewelry у вухах, підвіска на шиї та браслет із 18-каратного жовтого золота з діамантами Asprey London на зап’ясті.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно герцогиня Единбурзька у квітковій сукні та білих еспадрильях сходила на виставку квітів.

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Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images