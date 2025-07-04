- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 84
- Час на прочитання
- 1 хв
У смугастій сукні-сорочці та еспадрильях: герцогиня Софі сходила на фестиваль
Герцогиня Единбурзька відвідала фестиваль регенеративного сільського господарства Groundswell на фермі Ланнок у Гартфордширі.
60-річна герцогиня одяглася в сукню-сорочку від Suzannah London у смужку і з поясом на талії, взула сірі еспадрильї на платформі та шнурівці зі стрічками від Penelope Chilvers, на плечі у неї висіла сумка Sophie Habsburg на довгому ремінці.
Софі зібрала волосся у низький хвіст, у неї на обличчі були сонцезахисні окуляри Stella Mccartney, золоті сережки Giulia Barela Jewelry у вухах, підвіска на шиї та браслет із 18-каратного жовтого золота з діамантами Asprey London на зап’ясті.
Нагадаємо, нещодавно герцогиня Единбурзька у квітковій сукні та білих еспадрильях сходила на виставку квітів.