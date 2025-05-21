У смугастій сукні та рожевому кардигані: леді Амелія Віндзор приїхала на виставку квітів

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

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Леді Амелія Віндзор побувала на стенді Penelope Chilvers x Kitten Grayson на виставці квітів, що відбувається у лондонському районі Челсі.

Дівчина одягла смугасту сукню максі та рожевий кардиган, доповнивши образ рожевими еспадрильями, кількома золотими каблучками на пальцях та браслетами на зап’ястях.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Амелія розпустила волосся, у неї на голові були окуляри від сонця та легкий денний макіяж на обличчі.

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Нагадаємо, першого дня на виставці квітів у Челсі дівчина з’явилася в чорному кроптопі, який одягла без білизни, та максіспідниці теж чорного кольору у поєднанні із замшевими туфлями.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images