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У смугастій сукні та рожевому кардигані: леді Амелія Віндзор приїхала на виставку квітів
Британська королівська особа знову відвідала Chelsea Flower Show.
Леді Амелія Віндзор побувала на стенді Penelope Chilvers x Kitten Grayson на виставці квітів, що відбувається у лондонському районі Челсі.
Дівчина одягла смугасту сукню максі та рожевий кардиган, доповнивши образ рожевими еспадрильями, кількома золотими каблучками на пальцях та браслетами на зап’ястях.
Амелія розпустила волосся, у неї на голові були окуляри від сонця та легкий денний макіяж на обличчі.
Нагадаємо, першого дня на виставці квітів у Челсі дівчина з’явилася в чорному кроптопі, який одягла без білизни, та максіспідниці теж чорного кольору у поєднанні із замшевими туфлями.