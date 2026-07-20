У смугастій сукні з відкритою спиною: Іванка Трамп сходила з чоловіком на фінал чемпіонату світу з футболу

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Реклама

Іванка Трамп разом з чоловіком Джаредом Кушнером відвідала фінал Клубного чемпіонату світу з футболу, який відбувся на стадіоні MetLife Stadium у США. В Instagram вона поділилася світлинами свого жіночного образу.

Для спортивної події донька президента США обрала витончений літній образ. На ній була сукня Louise від бренду Staud ніжного жовтого відтінку у тонку чорну смужку. Вбрання мало глибокий V-подібний виріз, комір-галтер, що красиво відкривав плечі, та ефектну відкриту спину. Сукня чудово підкреслила її струнку фігуру.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Свій аутфіт Іванка доповнила білими босоніжками на солом’яній танкетці і з тонкими ремінцями, плетеним білим клатчем і перлинними сережками. На матч вона також одягла білі сонцезахисні окуляри у ретро-стилі. Волосся Трамп розпустила і зробила макіяж з акцентом на очах.

Реклама

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

На одному зі знімків Іванка позувала разом із сестрою Тіффані Трамп, яка постала у сукні-сафарі кольору гакі з короткими рукавами, золотими ґудзиками і поясом на талії, у чорних босоніжках і сонцезахисних окулярах.

Тіффані та Іванка Трампи / © Instagram Іванки Трамп

Джаред Кушнер, своєю чергою, віддав перевагу світло-блакитній лляній сорочці, світлим штанам і сонцезахисним окулярам, які повісив на планку сорочки.

Нагадаємо, Іванка Трамп у білій сукні з торочкою і з клатчем-мушлею з’явилася на вечірці.

Новини партнерів