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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
249
Час на прочитання
1 хв

У смугастому костюмі і на шпильках: струнка Меланія Трамп з’явилася на заході у Білому домі

Меланія Трамп під час її другого перебування у ролі першої леді частіше носить штанні костюми, ніж сукні.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Меланія Трамп

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп взяла участь в інавгураційній церемонії нагородження національних чемпіонів Presidential AI Challenge, яка відбулася у Білому домі у Вашингтоні.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Перша леді постала там у білій сорочці і діловому чорному костюмі у білу смужку, який складався з однобортного жакета з чіткою лінією плечей і прямих штанів-сопілок з тонким чорним ремінцем. Вбрання вона скомбінувала з чорними гостроносими туфлями на високих шпильках.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

У цьому аутфіті вона мала стрункий та ефектний вигляд.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія традиційно зробила улюблену зачіску з локонами, макіяж смокі-айс і молочний манікюр.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп на одному із заходів у Білому домі з’явилася у романтичному рожевому комбінезоні з квітковим принтом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
249
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