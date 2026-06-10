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У смугастому костюмі і на шпильках: струнка Меланія Трамп з’явилася на заході у Білому домі
Меланія Трамп під час її другого перебування у ролі першої леді частіше носить штанні костюми, ніж сукні.
Меланія Трамп взяла участь в інавгураційній церемонії нагородження національних чемпіонів Presidential AI Challenge, яка відбулася у Білому домі у Вашингтоні.
Перша леді постала там у білій сорочці і діловому чорному костюмі у білу смужку, який складався з однобортного жакета з чіткою лінією плечей і прямих штанів-сопілок з тонким чорним ремінцем. Вбрання вона скомбінувала з чорними гостроносими туфлями на високих шпильках.
У цьому аутфіті вона мала стрункий та ефектний вигляд.
Меланія традиційно зробила улюблену зачіску з локонами, макіяж смокі-айс і молочний манікюр.
Нагадаємо, Меланія Трамп на одному із заходів у Білому домі з’явилася у романтичному рожевому комбінезоні з квітковим принтом.