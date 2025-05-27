У смугастому костюмі і під руку з чоловіком-президентом: усміхнена Бріжит Макрон у столиці В'єтнаму

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

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Фотографи зазнімкували президента Франції Еммануеля Макрона і його дружину Бріжит Макрон, коли їх зустрічали студенти з прапорами під час їхнього відвідування Університету науки і технологій у Ханої. Президентське подружжя мало щасливий вигляд: вони усміхалося і йшло під руку.

Перша леді мала стильний вигляд. На ній був кремовий костюм у смужку, який складався з жакета із золотими ґудзиками і великими накладними кишенями та штанів-кльош зі стрілками. Дружина президента також одягла білу блузку з краваткою-бантом із логотипом бренду Louis Vuitton.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Вбрання Бріжит скомбінувала з кремовими шкіряними туфлями-човниками на шпильках і кремовим клатчем із металевою фурнітурою. Вона зробила укладання з прикореневим об’ємом, макіяж смокі-айс і прикрасила шию золотим ланцюжком.

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Еммануель був одягнений у класичний темно-синій костюм, білу сорочку, темно-синю краватку і чорні туфлі.

Нагадаємо, після скандального моменту з «ляпасом» в аеропорту у В’єтнамі Бріжит та Еммануель Макрон з’являються на публіці усміхнені і, тримаючись за руки.