Суспільство
174
1 хв

У смугастому костюмі і з насиченим макіяжем: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на церемонії у Римі

Джорджа Мелані на ділові зустрічі любить одягати штанні костюми.

Аліна Онопа
Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася з генеральним директором ФАО Цюй Дун’юєм на церемонії з нагоди Всесвітнього дня продовольства у Римі.

Політикиня постала там у діловому синьому костюмі в смужку, який складався з двобортного жакета і штанів вільного крою. Лук вона доповнила білим светром і синіми гостроносими туфлями-човниками.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

У Мелоні було ідеально рівне укладання, насичений макіяж смокі-айс і з рожевою помадою, сережки з камінням у вухах і така сама каблучка на руці.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні на саміті в Єгипті з’явилася у блідо-лавандовому костюмі і слінгбеках із підборами-чарками.

174
