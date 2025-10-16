- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 174
- Час на прочитання
- 1 хв
У смугастому костюмі і з насиченим макіяжем: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на церемонії у Римі
Джорджа Мелані на ділові зустрічі любить одягати штанні костюми.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася з генеральним директором ФАО Цюй Дун’юєм на церемонії з нагоди Всесвітнього дня продовольства у Римі.
Політикиня постала там у діловому синьому костюмі в смужку, який складався з двобортного жакета і штанів вільного крою. Лук вона доповнила білим светром і синіми гостроносими туфлями-човниками.
У Мелоні було ідеально рівне укладання, насичений макіяж смокі-айс і з рожевою помадою, сережки з камінням у вухах і така сама каблучка на руці.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні на саміті в Єгипті з’явилася у блідо-лавандовому костюмі і слінгбеках із підборами-чарками.