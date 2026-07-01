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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
1 хв

У смугастому сарафані з V-подібним декольте: Іванка Трамп продемонструвала літній образ

Донька президента США показала нові сімейні світлини.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Іванка Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп поділилася в Instagram серією нових світлин, зроблених під час сімейного відпочинку в президентській резиденції Кемп-Девід у штаті Меріленд.

На знімках донька президента постала біля знаменитої вивіски Camp David, а також разом зі своїми дітьми.

Іванка Трамп з дітьми / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп з дітьми / © Instagram Іванки Трамп

Іванка позувала у ніжному літньому образі. На ній був рожево-білий смугастий сарафан міді на тонких бретельках і з V-подібним декольте, а також білі босоніжки на шпильках і з ремінцями. Трамп уклала волосся в локони і зробила макіяж з акцентом на очах.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

На іншому кадрі Іванка зазнімкована зі своєю сестрою Тіффані за святково накритим столом із квітковою композицією.

Тіффані та Іванка Трампи / © Instagram Іванки Трамп

Тіффані та Іванка Трампи / © Instagram Іванки Трамп

А ще вона опублікувала спільне сімейне фото, на якому зібралися кілька поколінь родини, зокрема її батько Дональд Трамп, діти, брати й невістки, а також інші родичі.

Родина Трампів / © Instagram Іванки Трамп

Родина Трампів / © Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трамп сяяла у мінісукні з квітами на весіллі свого старшого брата.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
190
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