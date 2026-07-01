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У смугастому сарафані з V-подібним декольте: Іванка Трамп продемонструвала літній образ
Донька президента США показала нові сімейні світлини.
Іванка Трамп поділилася в Instagram серією нових світлин, зроблених під час сімейного відпочинку в президентській резиденції Кемп-Девід у штаті Меріленд.
На знімках донька президента постала біля знаменитої вивіски Camp David, а також разом зі своїми дітьми.
Іванка позувала у ніжному літньому образі. На ній був рожево-білий смугастий сарафан міді на тонких бретельках і з V-подібним декольте, а також білі босоніжки на шпильках і з ремінцями. Трамп уклала волосся в локони і зробила макіяж з акцентом на очах.
На іншому кадрі Іванка зазнімкована зі своєю сестрою Тіффані за святково накритим столом із квітковою композицією.
А ще вона опублікувала спільне сімейне фото, на якому зібралися кілька поколінь родини, зокрема її батько Дональд Трамп, діти, брати й невістки, а також інші родичі.
Нагадаємо, Іванка Трамп сяяла у мінісукні з квітами на весіллі свого старшого брата.