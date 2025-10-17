У смугастому жакеті і перлинних сережках-пусетах: прессекретарка Трампа зустрілася з журналістами

Керолайн Левітт / © Associated Press

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт зустрілася із журналістами біля Білого дому. До них вона вийшла у діловому аутфіті.

Керолайн Левітт / © Associated Press

На Керолайн був графітовий жакет у смужку приталеного силуету і з великими накладними кишенями, чорний топ і чорні штани вільного крою. Вбрання вона скомбінувала з чорними лакованими туфлями-човниками.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Левітт зробила укладання, макіяж із щільним шаром тонального крему і прикрасила вуха перлинними сережками-пусетами.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Нагадаємо, Керолайн Левітт зявилася під час круглого столу у твідовому чорно-білому картатому жакеті і білій водолазці в рубчик.