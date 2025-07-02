У смугастому жакеті та штанях-сигаретах: стильна принцеса Уельська приїхала до ботанічного саду

Принцеса Уельська / © Getty Images

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Принцеса відвідала лікарняний сад, де вона відверто розповіла про труднощі, з якими їй довелося зіткнутися, борючись із раком, навіть після закінчення лікування.

Візит відбувся у спеціально спроєктований сад для відпочинку, який є простором для відновлення пацієнтів, співробітників NHS та відвідувачів.

Принцеса Уельська / © Getty Images

«Ви робите свого роду хоробре обличчя, стоїцизм під час лікування. Лікування закінчене, і ви думаєте: „Я можу продовжувати, повернутися до нормального життя“, але насправді наступний етап є дуже, дуже важким. Ви більше не обов’язково перебуваєте під наглядом клінічної бригади, але ви не можете нормально функціонувати вдома, як можливо колись. І насправді хтось, хто допоможе вам це пережити, покаже і проведе через цей етап, який настає після лікування, я думаю, справді цінно. Вам потрібно знайти свою нову норму, а це займає час… і це американські гірки, це не так гладко, як ви очікуєте. Але реальність така, що ви проходите через скрутні часи», — сказала Кетрін, цитує її слова журнал People.

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Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса приїхала в жакеті в тонку смужку Blaze Milano, смугастій сорочці з бавовняного попліну в смужку від Ralph Lauren, коричневих штанях-сигаретах і взута в білі кросівки Veja. Принцеса доповнила образ невеликими сережками-кільцями та золотою підвіскою з кулоном на шиї, волосся розпустила та накрутила хвилями, а також зробила денний макіяж.

Під час свого візиту до лікарні принцеса Кейт разом із співробітниками, що працюють у саду волонтерами, допомогла посадити кілька троянд «Catherine’s Rose», названі на її честь Королівським садівничим товариством.

Принцеса Уельська / © Associated Press