ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
2830
Час на прочитання
2 хв

У смугастому жакеті та штанях-сигаретах: стильна принцеса Уельська приїхала до ботанічного саду

Принцеса Уельська відвідала сьогодні Королівське садівниче товариство у лікарні Колчестера в Ессексі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса відвідала лікарняний сад, де вона відверто розповіла про труднощі, з якими їй довелося зіткнутися, борючись із раком, навіть після закінчення лікування.

Візит відбувся у спеціально спроєктований сад для відпочинку, який є простором для відновлення пацієнтів, співробітників NHS та відвідувачів.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

«Ви робите свого роду хоробре обличчя, стоїцизм під час лікування. Лікування закінчене, і ви думаєте: „Я можу продовжувати, повернутися до нормального життя“, але насправді наступний етап є дуже, дуже важким. Ви більше не обов’язково перебуваєте під наглядом клінічної бригади, але ви не можете нормально функціонувати вдома, як можливо колись. І насправді хтось, хто допоможе вам це пережити, покаже і проведе через цей етап, який настає після лікування, я думаю, справді цінно. Вам потрібно знайти свою нову норму, а це займає час… і це американські гірки, це не так гладко, як ви очікуєте. Але реальність така, що ви проходите через скрутні часи», — сказала Кетрін, цитує її слова журнал People.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса приїхала в жакеті в тонку смужку Blaze Milano, смугастій сорочці з бавовняного попліну в смужку від Ralph Lauren, коричневих штанях-сигаретах і взута в білі кросівки Veja. Принцеса доповнила образ невеликими сережками-кільцями та золотою підвіскою з кулоном на шиї, волосся розпустила та накрутила хвилями, а також зробила денний макіяж.

Під час свого візиту до лікарні принцеса Кейт разом із співробітниками, що працюють у саду волонтерами, допомогла посадити кілька троянд «Catherine’s Rose», названі на її честь Королівським садівничим товариством.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie