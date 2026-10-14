ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
1 хв

У смугастому жакеті та широких штанях: інфанта Єлена у стильному образі сходила на улюблений захід

Іспанська інфанта Єлена відвідала мадридську арену, де подивилася улюблену кориду.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Інфанта Єлена

Інфанта Єлена / © Getty Images

У той час як король Філіп VI, королева Летиція, принцеса Леонор та інфанта Софія відвідали святкування Національного дня в Мадриді, сестра короля вирушила на арену для бою биків Лас-Вентас, чия пристрасть до кориди добре відома.

Інфанта Єлена одягла світлий смугастий жакет, під яким був чорний топ і вдягла широкі сірі штани з лампасами, а в руках тримала сумку-портфель із рафії. Сестра короля доповнила образ кількома браслетами, великими яскравими сережками та кілька прикрас у вигляді кольє одягла на шию. Вона також одягла капелюх та чорні сонцезахисні окуляри.

Інфанта Єлена / © Getty Images

Інфанта Єлена / © Getty Images

Раніше інфанту заскочили у місті Сангенхо, де вона насолоджувалася відпочинком зі своїм батьком королем Хуан Карлосом I.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie