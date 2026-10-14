У смугастому жакеті та широких штанях: інфанта Єлена у стильному образі сходила на улюблений захід

Інфанта Єлена / © Getty Images

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У той час як король Філіп VI, королева Летиція, принцеса Леонор та інфанта Софія відвідали святкування Національного дня в Мадриді, сестра короля вирушила на арену для бою биків Лас-Вентас, чия пристрасть до кориди добре відома.

Інфанта Єлена одягла світлий смугастий жакет, під яким був чорний топ і вдягла широкі сірі штани з лампасами, а в руках тримала сумку-портфель із рафії. Сестра короля доповнила образ кількома браслетами, великими яскравими сережками та кілька прикрас у вигляді кольє одягла на шию. Вона також одягла капелюх та чорні сонцезахисні окуляри.

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Інфанта Єлена / © Getty Images

Раніше інфанту заскочили у місті Сангенхо, де вона насолоджувалася відпочинком зі своїм батьком королем Хуан Карлосом I.

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