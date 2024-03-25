Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У соцмережі показали невидане раніше фото принцеси Уельської

У соцмережі показали невидане раніше фото принцеси Уельської

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Знімок було зроблено під час виконання принцесою її королівських обов'язків минулого року.

Діджей Мартін Кемп у лютому минулого року записував відео з принцесою Уельською на тему ментального здоров'я. Тоді ж було зроблено це фото на якому він та інші гості студії зображені разом із принцесою Уельською.

Зараз, коли стало відомо, що Кетрін тимчасово не виконуватиме своїх королівських обов'язків, оскільки займається профілактичним лікуванням раку, він поділився цією фотографією у своєму Instagram і побажав принцесі якнайшвидшого одужання.

"Шлю величезне кохання Кемпа принцесі Уельській та всій її родині", — написав він у підписі до фотографії.

На вихідних принцеса Кейт і принц Вільям, нагадаємо, разом із дітьми вирушили до свого маєтку в Норфолку. У дітей Уельських зараз великодні канікули, які вони проведуть разом із батьками у заміському маєтку.

Кейт та Вільям з дітьми / © Getty Images
Кейт та Вільям з дітьми / Фото: Getty Images

Читайте також:

Розкрила причину свого зникнення! Кейт Міддлтон повідомила, що бореться з раком

Розкрила причину свого зникнення! Кейт Міддлтон повідомила, що бореться з раком

Повʼязані теми:

Наступна публікація