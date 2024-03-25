У соцмережі показали невидане раніше фото принцеси Уельської

Знімок було зроблено під час виконання принцесою її королівських обов'язків минулого року.

Діджей Мартін Кемп у лютому минулого року записував відео з принцесою Уельською на тему ментального здоров'я. Тоді ж було зроблено це фото на якому він та інші гості студії зображені разом із принцесою Уельською.

Зараз, коли стало відомо, що Кетрін тимчасово не виконуватиме своїх королівських обов'язків, оскільки займається профілактичним лікуванням раку, він поділився цією фотографією у своєму Instagram і побажав принцесі якнайшвидшого одужання.

"Шлю величезне кохання Кемпа принцесі Уельській та всій її родині", — написав він у підписі до фотографії.

На вихідних принцеса Кейт і принц Вільям, нагадаємо, разом із дітьми вирушили до свого маєтку в Норфолку. У дітей Уельських зараз великодні канікули, які вони проведуть разом із батьками у заміському маєтку.

Кейт та Вільям з дітьми / Фото: Getty Images

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