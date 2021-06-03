У сонцезахисних окулярах і сукні із зображенням птахів: кронпринцеса Метте-Маріт на відкритті собору

Члени норвезької королівської сім'ї взяли участь у відкритті собору у місті Фредрікстад.

Спадковий принц Гокон і його дружина кронпринцеса Метте-Маріт сьогодні, 3 червня, з нагоди 250-річчя від дня народження норвезького проповідника Ганса Нільсена Гауге відвідали відкриття собору Надії у Фредрікстаді.

Для цієї події принцеса обрала свою улюблену сукню — чорну довжини міді з довгими рукавами і білим зображенням птахів та дрібного горошку. Вбрання вона доповнила бежевими човниками і клатчем з торочкою в тон.

Наслідний кронпринц Хокон і кронпринцеса Метте-Маріт / Getty Images

Волосся Метте-Маріт було розпущене, одну пасмо вона заколола крабиками. На очах у неї були чорні сонцезахисні окуляри, а у вухах — лаконічні золоті сережки.

Наслідний кронпринц Хокон і кронпринцеса Метте-Маріт / Getty Images

Принц Гокон був одягнений у класичний темно-синій костюм, білу сорочку, темно-синю краватка у різнокольоровий горошок та коричневі туфлі.

До слова, і хоч члени норвезької королівської сім'ї на публіці зараз з'являються доволі рідко (через те, що у Метте-Маріт діагностовали хронічний фіброз легенів), у березні вони відвідали організацію Червоний Хрест.

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