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У сонцезахисних окулярах і бежевому жакеті в смужку: Бріжит Макрон зазнімкували в аеропорту в Туреччині
Перша леді Франції продемонструвала аутфіт у своєму улюбленому діловому стилі.
Дружина президента Франції Еммануеля Макрона — Бріжит Макрон — прибула до аеропорту Анкари Есенбога перед початком 36-го саміту НАТО, який цьогоріч відбувається у столиці Туреччини.
Для перельоту Бріжит обрала діловий образ у ніжній гамі. На ній був бежевий жакет оверсайз у тонку вертикальну смужку і з одним ґудзиком та вузькі бежеві штани. Під жакет вона одягла білу сорочку класичного крою, залишивши верхні ґудзики розстебнутими.
Свій аутфіт пані Макрон доповнила стильними чорними сонцезахисними окулярами прямокутної форми, лаконічними сережками-кільцями та металевим кольє з ланок, яке стало головним акцентом її луку. На лацкані жакета також можна було помітити невелику металеву декоративну деталь.
Вона одягла фірмову світлу перуку і зробила улюблений макіяж смокі айс.
Нагадаємо, Бріжит Макрон у пудровій мініспідниці похизувалася стрункими колінами.