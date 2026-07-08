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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
1 хв

У сонцезахисних окулярах і бежевому жакеті в смужку: Бріжит Макрон зазнімкували в аеропорту в Туреччині

Перша леді Франції продемонструвала аутфіт у своєму улюбленому діловому стилі. 

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Getty Images

Дружина президента Франції Еммануеля Макрона — Бріжит Макрон — прибула до аеропорту Анкари Есенбога перед початком 36-го саміту НАТО, який цьогоріч відбувається у столиці Туреччини.

Для перельоту Бріжит обрала діловий образ у ніжній гамі. На ній був бежевий жакет оверсайз у тонку вертикальну смужку і з одним ґудзиком та вузькі бежеві штани. Під жакет вона одягла білу сорочку класичного крою, залишивши верхні ґудзики розстебнутими.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон / © Getty Images

Свій аутфіт пані Макрон доповнила стильними чорними сонцезахисними окулярами прямокутної форми, лаконічними сережками-кільцями та металевим кольє з ланок, яке стало головним акцентом її луку. На лацкані жакета також можна було помітити невелику металеву декоративну деталь.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон / © Getty Images

Вона одягла фірмову світлу перуку і зробила улюблений макіяж смокі айс.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у пудровій мініспідниці похизувалася стрункими колінами.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
41
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