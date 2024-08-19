У сорочці без рукавів і нових сережках: Меган Маркл виступила на форумі і заговорила іспанською

Меган Маркл та принц Гаррі відвідали форум з розширення прав та можливостей жінок у Калі, під час свого чотириденного туру до Колумбії.

Герцог та герцогиня Сассекські прибили на захід у Муніципальний театр у компанії віце-президентки Франсії Маркес, яка супроводжує пару практично всюди.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Під час форуму Меган говорила з публікою іспанською, як пише Sussex.com, вона висловила "глибоку вдячність за гостинність Колумбії. Вона похвалила культуру та історію країни, описавши візит як мрію та підкресливши сильне почуття спільності, яке вона відчувала".

Нагадаємо, що Меган Маркл стажувалась у посольстві США в Буенос-Айресі, в Аргентині, і навчалася в Мадриді, в Іспанії, що допомогло їй відточити свої навички іспанської мови.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Під час цього заходу герцогиня продемонструвала новий образ. Вона з'явилася на публіці в білій бавовняній сорочці без рукавів Mango, спідниці-міді з паєтками від колумбійської дизайнерки Silvia Tcherassi, взула рожеві туфлі Manolo Blahnik із замші на підборах. Також герцогиня доповнила свій образ золотими сережками-віялами (це спеціальний подарунок віце-президентки Франсії Маркес, виготовлені вручну майстрами регіону Чоко в Колумбії), браслетом Lorraine Schwartz, а також браслетом та годинником Сartier принцеси Діани.

Меган Маркл та віце-президент Колумбії Франсія Маркес / Фото: Associated Press

Меган зробила виразний макіяж очей і трохи підкреслила губи нюдовою помадою, а волосся зібрала шпилькою у високу зачіску.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Минулого виходу в Колумбії герцогиня сяяла в білому капелюсі, топі та спідниці, а також у сандалях на пласкій підошві і неодмінно за руку зі своїм чоловіком принцом Гаррі.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

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