У сорочці, джинсах s босоніж: Меган Маркл показала свій повсякденний аутфіт

Герцогиня Сассекська продовжує активно ділитися фотографіями в Instagram свого бренду та у своєму персональному блогу.
На сторінці її бренду @aseverofficial Меган поділилася знімком, показавши, як босоніж ходить садом, одягнена в білий топ, сорочку з закоченими рукавами, прямі сині джинси і капелюх.
В підписі до фотографії зазначено: "Щоденні ритуали".
Передбачається, що герцогиня Сассекська часто завантажує фотографії в акаунт свого бренду As Ever напередодні запуску продуктів, який має відбутися найближчими місяцями. Бренд, який уже виявився замішаним у кілька скандалів, продаватиме широкий асортимент продукції, включно з варенням, сумішами для млинців, квітковими посипками та чаєм.
Також Меган перепостила у своєму блогу фото зі шкільних часів і показала, який вигляд мала понад 25 років тому.
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