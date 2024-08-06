У сорочці, джинсах та капелюсі: спадкоємиця нідерландського трону на Олімпіаді в Парижі

20-річна нідерландська принцеса Катаріна-Амалія відвідала ще один день Олімпійських ігор у Парижі.

Старша дочка короля Нідерландів Віллема-Олександра та його дружини королеви Максими – принцеса Оранська – була присутня на індивідуальних кваліфікаційних змаганнях з конкуру в десятий день Олімпійських ігор 2024 року в Парижі в Шато де Версаль. Дівчину зазнімкували на трибунах.

Принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

Вона була одягнена в блакитну сорочку та джинси, зверху на ній була помаранчева хустка та капелюх на голові, а також сонцезахисні окуляри на обличчі. У принцеси було розпущене волосся, а з прикрас вона одягла кілька каблучок на пальці та годинник на зап'ястя.

Принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми показували вам спортивний лук королеви Максими, яка провела на Олімпіаді зі своєю сім'єю більше тижня та підтримувала збірну з Нідерландів.

Королева Максима з дочкою принцесою Катаріною-Амалією / Фото: Instagram королівської родини Нідерландів

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