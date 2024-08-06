У сорочці, джинсах та капелюсі: спадкоємиця нідерландського трону на Олімпіаді в Парижі

20-річна нідерландська принцеса Катаріна-Амалія відвідала ще один день Олімпійських ігор у Парижі.
Старша дочка короля Нідерландів Віллема-Олександра та його дружини королеви Максими – принцеса Оранська – була присутня на індивідуальних кваліфікаційних змаганнях з конкуру в десятий день Олімпійських ігор 2024 року в Парижі в Шато де Версаль. Дівчину зазнімкували на трибунах.
Вона була одягнена в блакитну сорочку та джинси, зверху на ній була помаранчева хустка та капелюх на голові, а також сонцезахисні окуляри на обличчі. У принцеси було розпущене волосся, а з прикрас вона одягла кілька каблучок на пальці та годинник на зап'ястя.
Раніше, нагадаємо, ми показували вам спортивний лук королеви Максими, яка провела на Олімпіаді зі своєю сім'єю більше тижня та підтримувала збірну з Нідерландів.
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