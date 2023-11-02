У сорочці гарбузового кольору і жакеті-кімоно: Олена Зеленська відвідала Київщину

Перша леді України виступила на нараді про реформу шкільного харчування, ініціаторкою якої вона є.
Олена Зеленська взяла участь у третій партнерській зустрічі "Реформа харчування: виклики, досягнення, перспективи" з обміну досвідом впровадження реформи шкільного харчування. Захід відбувся на Київщині.
Учасники відвідали заклади освіти у Київській області, де ознайомилися з реформою в дії – успішними прикладами впровадження змін.
Учасники також побували на будівництві фабрики-кухні в Бучі, яка вже зовсім скоро розпочне роботу й годуватиме понад 10 тисяч дітей із 30 освітніх закладів Київської області.
"Наша реформа вже давно не тільки про харчування. Вона про спільні дії. За час спротиву ворогу українці навчилися взаємодії як ніхто у світі. І це найкраща основа для позитивних змін – не чекати готових, а брати участь у їх розробці, як ви зараз. В умовах війни все набуло іншого значення. І реформа шкільного харчування теж. Вона стала ще однією формою українського самозахисту – захисту наших дітей, нашого майбутнього. Маємо дати їм усе найкраще, щоб вони відчули: життя триває, перспектива є, вони потрібні, їх люблять.
Десятки дорослих фахівців у цій залі, тисячі в країні об’єдналися, щоб дати дітям не просто меню – життєві сили, не просто калорії – наснагу. Для громад це ще й економічна наснага – робочі місця, фінансове пожвавлення. Це знов-таки відбудова й побудова майбутнього для всіх нас", – зазначила Зеленська.
На заході перша леді з'явилася у стильному образі. На ній був чорний жакет-кімоно із розрізами на рукавах і поясом на талії, сорочка гарбузового кольору і чорні штани-кльош.
Вбрання Олена скомбінувала з чорними туфлями на шпильках. Вона зробила ідеально рівне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і прикрасила вуха лаконічними сережками.
Нагадаємо, Олена Зеленська постала на зустрічі у двобортному жакеті і з хусткою-паше.
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