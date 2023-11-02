У сорочці гарбузового кольору і жакеті-кімоно: Олена Зеленська відвідала Київщину

Перша леді України виступила на нараді про реформу шкільного харчування, ініціаторкою якої вона є.

Олена Зеленська взяла участь у третій партнерській зустрічі "Реформа харчування: виклики, досягнення, перспективи" з обміну досвідом впровадження реформи шкільного харчування. Захід відбувся на Київщині.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Учасники відвідали заклади освіти у Київській області, де ознайомилися з реформою в дії – успішними прикладами впровадження змін.

Учасники також побували на будівництві фабрики-кухні в Бучі, яка вже зовсім скоро розпочне роботу й годуватиме понад 10 тисяч дітей із 30 освітніх закладів Київської області.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Наша реформа вже давно не тільки про харчування. Вона про спільні дії. За час спротиву ворогу українці навчилися взаємодії як ніхто у світі. І це найкраща основа для позитивних змін – не чекати готових, а брати участь у їх розробці, як ви зараз. В умовах війни все набуло іншого значення. І реформа шкільного харчування теж. Вона стала ще однією формою українського самозахисту – захисту наших дітей, нашого майбутнього. Маємо дати їм усе найкраще, щоб вони відчули: життя триває, перспектива є, вони потрібні, їх люблять.

Десятки дорослих фахівців у цій залі, тисячі в країні об’єдналися, щоб дати дітям не просто меню – життєві сили, не просто калорії – наснагу. Для громад це ще й економічна наснага – робочі місця, фінансове пожвавлення. Це знов-таки відбудова й побудова майбутнього для всіх нас", – зазначила Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На заході перша леді з'явилася у стильному образі. На ній був чорний жакет-кімоно із розрізами на рукавах і поясом на талії, сорочка гарбузового кольору і чорні штани-кльош.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вбрання Олена скомбінувала з чорними туфлями на шпильках. Вона зробила ідеально рівне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і прикрасила вуха лаконічними сережками.

Нагадаємо, Олена Зеленська постала на зустрічі у двобортному жакеті і з хусткою-паше.

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