У сорочці гранатового кольору і екстравагантному жакеті: Олена Зеленська у красивому образі

Олена Зеленська у межах свого робочого візиту до Львова відвідала Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр.

Першій леді провели екскурсію центром. Їй показали ультрасучасне обладнання для діагностики, яке отримали завдяки коштам, які зібрало посольство України у Великій Британії під час спеціального благодійного аукціону.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Я вдячна посольству, яке відгукнулося на пропозицію об’єднати зусилля, щоб зібрати кошти для придбання сучасного медичного обладнання. Загальна сума закупівлі – понад 45 млн грн", - зазначила Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вона разом із міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком побувала також у Клініці психічного здоров’я дітей, підлітків та молоді при цьому центру.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там перша леді з'явилася у красивому аутфіті. На ній була сорочка гранатового кольору і екстравагантний чорний жакет із розрізами на рукавах і тканинним поясом на талії. Верх Зеленська скомбінувала з чорними штанями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді зробила гарну зачіску з плетінням ззаду і ніжний макіяж. У вухах у неї були кручені позолочені сережки від українського бренду Gunia Project. До лацкану жакета вона прикріпила улюблену брошку у вигляді мапи України від українського бренду Gasanova.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська під час відкриття будівництва першої в Україні фабрики-кухні в Бучі сіла за кермо екскаватора.

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