У сорочці із синьо-жовтою вишивкою: прем'єр-міністерка Швеції на зустрічі із Зеленським

Очільниця шведського уряду приїхала до Києва у гарній вишиванці.
Прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон з робочим візитом приїхала до України.
На офіційній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Магдалена з'явилася у вишиванці – чорній із синьо-жовтою вишивкою.
Державні кольори наших країн однакові - синій та жовтий.
Очільниця шведського уряду зізналася, що сорочку для заходу вона позичила, і навіть зізналася, у кого.
"Цю прекрасну вишиванку я позичила у колишнього посла Швеції в Україні... ну, вірніше, у його дружини. Мені дуже подобається цей візерунок. Він дуже гарний і дуже доречний саме сьогодні", - розповіла Андерссон.
Нагадаємо, Магдалена Андерссон з'явилася на саміті глав держав та урядів країн Євросоюзу у блакитному жакеті, під яким на ній був бежевий обтислий топ у рубчик та спідниця-олівець.
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