У сорочці із синьо-жовтою вишивкою: прем'єр-міністерка Швеції на зустрічі із Зеленським

Очільниця шведського уряду приїхала до Києва у гарній вишиванці.

Прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон з робочим візитом приїхала до України.

На офіційній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Магдалена з'явилася у вишиванці – чорній із синьо-жовтою вишивкою.

Магдалена Андерссон і Володимир Зеленський/Telegram V_Zelenskiy_official

Державні кольори наших країн однакові - синій та жовтий.

Очільниця шведського уряду зізналася, що сорочку для заходу вона позичила, і навіть зізналася, у кого.

Магдалена Андерссон/Telegram V_Zelenskiy_official

"Цю прекрасну вишиванку я позичила у колишнього посла Швеції в Україні... ну, вірніше, у його дружини. Мені дуже подобається цей візерунок. Він дуже гарний і дуже доречний саме сьогодні", - розповіла Андерссон.

Магдалена Андерссон/Telegram V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, Магдалена Андерссон з'явилася на саміті глав держав та урядів країн Євросоюзу у блакитному жакеті, під яким на ній був бежевий обтислий топ у рубчик та спідниця-олівець.

Магдалена Андерссон / Фото: Associated Press

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