У сорочці із золотою аплікацією на рукавах: королева Ранія виступила на форумі у Парижі

Королева Йорданії Ранія взяла участь у відкритті п'ятого "Паризького форуму миру", який відбувався у Палаці Броньяр у Парижі. Під час виступу на цьому заході, королева Ранія заявила, що світ зіткнувся з "конвергенцією криз", зокрема пандемією коронавірусу, війною в Україні, зміною клімату, нерівністю та загальною ерозією довіри.

На форум Її Величність одягла лаконічний образ, але з крапелькою гламуру – чорну спідницю та сорочку з довгими рукавами від бренду Schiaparelli. Вбрання було представлено в колекції весна-літо 2023 року.

Сорочка на Ранії виконана з шовкового попліну, а вишивка на рукавах — кришталевими бусинами. Візерунок є імітацією пасм золотого волосся, що спадає з плечей — культовий витвір Ельзи Скіапареллі, засновниці Модного дому. Чорна вовняна спідниця-олівець також була прикрашена, але золотими ґудзиками позаду.

Королева Ранія / Фото: Getty Images

Образ 52-річна королева доповнила укладанням та лаконічним макіяжем з акцентом на очах.

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