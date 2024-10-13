У сорочці кольору деніму та білих штанях: Меган Маркл сходила на захід у Санта-Барбарі

Меган Маркл знову з'явилася на світському заході без принца Гаррі.
Герцогиня Сассекська відвідала Girls Inc. в районі Санта-Барбари, щоб розповісти про нову програму "цифрового добробуту", що спільно фінансується фондом Сассекських Archewell Foundation.
Фотографіями із заходу поділилося видання Daily Mail.
Girls Inc — це американська некомерційна організація, яка заохочує дівчат бути "сильними, розумними та сміливими", об'єдналася з #HalfTheStory, некомерційною організацією, яка прагне покращити відносини наступного покоління з технологіями.
Меган носила цього дня сорочку кольору деніму з білим коміром marie_marot X jcrew, білі штани-кльош з коричневим поясом Lauren Ralph Lauren і взула туфлі-човники коньячного кольору від Manolo Blahnik на підборах. Образ свій герцогиня доповнила годинником Сartier та золотим браслетом Сartier Love.
"Герцог і герцогиня зараз досягли успіху як окремі особистості, а не лише як пара. Герцог, схоже, зосереджений на своїй патронажній роботі, а герцогиня — на своєму підприємницькому шляху", — сказав друг Сассекських.
Повідомляється, що тепер ми частіше бачитимемо пару на публіці порізно.
Раніше, нагадаємо, герцогиня Меган з'явилася на галавечорі в Лос-Анджелесі у червоній сукні з відвертим вирізом на декольте від Carolina Herrera.
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