У сорочці кольору деніму та білих штанях: Меган Маркл сходила на захід у Санта-Барбарі

Меган Маркл знову з'явилася на світському заході без принца Гаррі.

Герцогиня Сассекська відвідала Girls Inc. в районі Санта-Барбари, щоб розповісти про нову програму "цифрового добробуту", що спільно фінансується фондом Сассекських Archewell Foundation.

Фотографіями із заходу поділилося видання Daily Mail.

Girls Inc — це американська некомерційна організація, яка заохочує дівчат бути "сильними, розумними та сміливими", об'єдналася з #HalfTheStory, некомерційною організацією, яка прагне покращити відносини наступного покоління з технологіями.

Меган носила цього дня сорочку кольору деніму з білим коміром marie_marot X jcrew, білі штани-кльош з коричневим поясом Lauren Ralph Lauren і взула туфлі-човники коньячного кольору від Manolo Blahnik на підборах. Образ свій герцогиня доповнила годинником Сartier та золотим браслетом Сartier Love.

"Герцог і герцогиня зараз досягли успіху як окремі особистості, а не лише як пара. Герцог, схоже, зосереджений на своїй патронажній роботі, а герцогиня — на своєму підприємницькому шляху", — сказав друг Сассекських.

Повідомляється, що тепер ми частіше бачитимемо пару на публіці порізно.

Раніше, нагадаємо, герцогиня Меган з'явилася на галавечорі в Лос-Анджелесі у червоній сукні з відвертим вирізом на декольте від Carolina Herrera.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

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