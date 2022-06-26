У сорочці кольору хакі: Олена Зеленська виступила в ефірі французької телепередачі

Перша леді України розповіла французам про те, як українці живуть в умовах війни.

Олена Зеленська в ефірі французької телепрограми, яка виходить на каналі France 5, розповіла онлайн, як українці тримаються у час війни.

У кадрі вона постала у строгій сорочці кольору хакі з накладними нагрудними кишенями.

Свій аутфіт вона доповнила акуратним укладанням і легким макіяжем.

"Відомий синдром уцілілого знайомий зараз дуже багатьом українцям. Це коли ти в безпеці, а хтось – ні, і ти відчуваєш за це провину. Але це неправильно: ти вцілів – значить, дав країні змогу жити далі. Країна – це ти. Треба вижити!" – підписала відео Олена.

Нагадаємо, нещодавно Зеленська дала інтерв'ю англомовному щотижневику The Economist, який видається у Великій Британії з 1843 року.

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