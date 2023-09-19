У сорочці оверсайз та білих штанях: княгиня Шарлін відвідала Південну Африку

Шарлін — колишня плавчиня, вона багато вкладає у розвиток цього виду спорту на своїй батьківщині.

Минулими вихідними 45-річна принцеса повернулася на батьківщину для участі в серії благодійних акцій, організованих її фондом водної безпеки.

Родзинкою триденного візиту Шарлін на курорт Сан-Сіті стала її участь у семінарі "Навчись плавати" для більш ніж ста місцевих школярів, який був організований Південно-Африканським фондом принцеси Шарлін у партнерстві з Lifesaving South Africa, пише People.

Знімками поділилися на офіційній сторінці монаршого подружжя у Facebook.

У суботу Шарлін взяла участь у п'ятому змаганні Princess' Water Bike Challenge, яке стало першим, коли командні змагання на витривалість відбулися за межами Середземного моря. Хоча Шарлін особисто брала участь у попередніх забігах на витривалість, цього разу у них взяли участь місцеві спортсмени та знаменитості.

Спочатку фонд оголосив про спільний візит з принцом Альбертом, але принцеса здійснила подорож сама. Вона мала гарний вигляд і була одягнена в чорну оверсайз сорочку Akris, білі штани від цього ж бренду і взута у білі Stan Smith від Adidas.

Нагадаємо, два роки тому Шарлін змушена була провести в Африці довгі шість місяців після того, як їй діагностували захворювання, яке не дозволяло їй переміщатися літаком.

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