У сорочці та джинсах: принцесу Олександру з її дядьком-князем зазнімкували на трибунах Олімпіади

Натомість Альбер з'явився на трибунах зі своєю племінницею – принцесою Олександрою Ганноверською, дочкою своєї старшої сестри принцеси Кароліни.

Вони відвідали змагання з легкої атлетики одинадцятого дня Олімпійських ігор у Парижі 2024 року на Стад де Франс. Принцеса була одягнена в блакитну коротку сорочку в тонку смужку та джинси, волосся зібрала в хвіст, одягла кілька підвісок на шию та каблучку на палець. Князь був у футболці-поло та білих джинсах.

Князь Альбер II та принцеса Олександра Ганноверська / Фото: Getty Images

У перші дні Олімпіади, нагадаємо, княгиня Шарлін супроводжувала свого чоловіка і була зазнімкована на трибунах з дітьми навіть у дощовиках. Вони тоді дивилися на шоу, яке організували на честь старту Олімпіади 2024.

Князь Альбер II та княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

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