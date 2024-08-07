У сорочці та джинсах: принцесу Олександру з її дядьком-князем зазнімкували на трибунах Олімпіади

Княгиня Шарлін не склала своєму чоловікові князю Альберу II компанію чергового дня на Олімпіаді в Парижі.
Натомість Альбер з'явився на трибунах зі своєю племінницею – принцесою Олександрою Ганноверською, дочкою своєї старшої сестри принцеси Кароліни.
Вони відвідали змагання з легкої атлетики одинадцятого дня Олімпійських ігор у Парижі 2024 року на Стад де Франс. Принцеса була одягнена в блакитну коротку сорочку в тонку смужку та джинси, волосся зібрала в хвіст, одягла кілька підвісок на шию та каблучку на палець. Князь був у футболці-поло та білих джинсах.
У перші дні Олімпіади, нагадаємо, княгиня Шарлін супроводжувала свого чоловіка і була зазнімкована на трибунах з дітьми навіть у дощовиках. Вони тоді дивилися на шоу, яке організували на честь старту Олімпіади 2024.
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