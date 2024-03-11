У сорочці та джинсах-скіні: Меган Маркл із чоловіком Гаррі здійснили несподіваний візит в Остіні

Минулого тижня Меган і Гаррі побували в Остіні, в Техасі, де герцогиня Сассекська виступила на конференції South by Southwest.

Її незвичайний образ із цього заходу ми показували вам раніше. Але не лише для участі у конференції Меган та Гаррі приїжджали до Остіна.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Герцог і герцогиня Сасекські таємно відвідали Увальде, щоб зустрітися з сім'єю Ірми Гарсіа, вчительки, яка загинула внаслідок стрілянини у школі 2002 року. Пара провела час із родичами Ірми і навіть приєдналася до сімейного святкування дня народження. Знімками з візиту поділились у соцмережі X.

Prince Harry and Meghan Markle singing happy birthday to my mom ❤️ pic.twitter.com/fss3TMmM6i — JohnMtz ☀️ (@fuhknjo) March 9, 2024

Історія Ірми торкнулася багатьох сердець. Її чоловік Джо помер від серцевого нападу лише через два дні після трагедії, пише express. Сім'я була рада їх бачити, а племінник Ірми Джон Мартінес написав:

"Меган Маркл і принц Гаррі приходили до мене додому! Вони така гарна пара, і я такий щасливий — такий радий, що вони прийшли провідати сім'ю!".

MEGHAN MARKLE AND PRINCE HARRY CAME TO MY HOUSE !?!?!?! They're such a beautiful couple and i'm so blessed, so glad they came to check up on the family #UvaldeStrong #MeghanMarkle #PrinceHarry pic.twitter.com/QdeZByhrCq — JohnMtz ☀️ (@fuhknjo) March 9, 2024

Герцогиня обрала для цього виходу чорну сорочку та чорні джинси-скіні і була взута у балетки. У неї було розпущене волосся, макіяж на обличчі, а з прикрас кілька золотих браслетів і годинник на зап'ясті, сережки у вухах і заручальна каблучка на пальці.

Меган раніше відвідувала Увальде невдовзі після сумної події 2022 року, щоб вшанувати пам'ять жертв. Її бачили біля будівлі суду округу Увальде, де герцогиня залишала білі троянди біля меморіалу.

Меган Маркл 2022 року / Фото: Associated Press

Пізніше Меган зв'язалася з сестрою Ірми, щоб дізнатися, як живе сім'я, особливо четверо дітей Ірми, які втратили обох батьків. Ірма стала однією з жертв стрілянини 24 травня в початковій школі Робба, де трагічно загинули два вчителі та 19 дітей.

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