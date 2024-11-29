У сорочці та штанному костюмі: королева Мері постала на публіці у стильному діловому луку

Королева Данії сьогодні з'явилася у стильному аутфіті на заході у Копенгагені.

Її Величність королева Мері виступила з промовою після прибуття на захід AFTRYK, організований фондом Мері.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Королева як завжди мала стильний вигляд і була в сорочці в тонку смужку з білим коміром, вовняному сірому штанному костюмі, до якого підібрала сірі замшеві чоботи на підборах. На пальці у Мері виблискувала каблучка з великим діамантом, також вона зробила манікюр неяскравого кольору, волосся уклала гарними кучерями і зробила денний макіяж.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королева Мері в королівському Instagram оголосила, що запустить подкаст про здоров'я.

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