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У сорочці та спідниці Dior: стильний вихід княгині Шарлін на церемонії

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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1397
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У сорочці та спідниці Dior: стильний вихід княгині Шарлін на церемонії

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

За останні кілька днів ми побачили три світські виходи та три нові образи княгині Монако Шарлін.

Учора Шарлін разом із чоловіком Альбером II вийшли на червону доріжку перед церемонією вручення нагород World Rugby Awards 2022 у Монако.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images
Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

44-річна Шарлін мала елегантний вигляд у чорно-білому ансамблі. Княгиня вийшла на червону доріжку у білій сорочці та чорній максіспідниці об'ємного фасону від Dior. І доповнила свій образ парою гостроносих чорних туфель на підборах також від Dior та перлинними сережками із діамантами.

Світле волосся княгині було зачесане назад, у макіяжі Шарлін трохи підкреслила очі і нафарбувала губи блиском. Словом княгиня мала дуже гарний вигляд та усміхалася.

Її чоловік князь Альбер був у чорному костюмі, білій сорочці, краватці-метелику і взутий у лаковані туфлі.

Княгиня Шарлін / © Getty Images
Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вихідними княгиня з князем з'явилися разом із дітьми на святкових заходах, присвячених Національному дню Монако. На галаконцерті ми побачили Шарлін у синій закритій сукні зшитій на замовлення від @terrencebray.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images
Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

А на денному заході в соборі вона з'явилася у білому пальті, зшитому на замовлення від бренду Akris та туфлях від Dior.

Княже подружжя Монако на святкуванні Національного дня / © Associated Press
Княже подружжя Монако на святкуванні Національного дня / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1397
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