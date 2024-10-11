У сорочці в горох та коричневому пальті: принцеса Кейт з'явилася з принцом Вільямом на публіці

Принцеса Уельська з'явилася на першому публічному заході зі своїм чоловіком принцом Вільямом після завершення курсу профілактичної хіміотерапії.
Учора ввечері Кейт та Вільям здійснили не анонсований візит до Саутпорту, де 29 липня в результаті масового ножового поранення на заняттях з йоги та танців загинули троє дітей.
10 жовтня принц і принцеса Уельські відвідали місто, щоб висловити підтримку суспільству після трагедії, а також зустрілися із сім'ями загиблих дітей. Несподіваний вихід став також першим публічним для принцеси Кейт відтоді, як 9 вересня вона оголосила, що завершила курс хіміотерапії через шість місяців після того, як у березні вона повідомила, що проходить курс лікування від раку.
Кейт обрала для появи на публіці аутфіт у бордово-коричневих відтінках. На ній була сорочка з краваткою від WHISTLES, двобортне довге пальто Alexander McQueen, в руках принцеси був мініатюрний клатч Emmy London, а взула вона коричневі туфлі із замші Gianvito Rossi на підборах.
Принцеса Уельська розпустила волосся, уклавши його легкими хвилями, зробила денний макіяж і одягла золоті сережки-пелюстки ZORAIDA. Словом вийшов чудовий осінній аутфіт.
Принц Вільям одягнув джемпер до тону образу своєї дружини та краватку, а також білу сорочку, піджак та штани у поєднанні з коричневими туфлями із замші.
Кенсінгтонський палац також поділився відео за підсумками візиту Уельських до Саутпорту.
"Сердечно дякуємо жителям Саутпорта за те, що ви розповіли про свій досвід і вшанували пам'ять загиблих дітей. Перед лицем трагедії сила і стійкість цієї спільноти стали потужним нагадуванням про зв'язки, які нас об'єднують. Поки зцілення продовжується, знайдіть втіху в неймовірній підтримці навколо вас. Кожен загальний спогад, акт доброти та момент єднання приносять надію на майбутнє та гарантують, що загиблі ніколи не будуть забуті”, — написано під відео палацу.
У серпні, нагадаємо, король Чарльз відвідав місто Саутпорт, де також зустрівся із сім'ями загиблих.
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