У сорочці в горох та коричневому пальті: принцеса Кейт з'явилася з принцом Вільямом на публіці

Учора ввечері Кейт та Вільям здійснили не анонсований візит до Саутпорту, де 29 липня в результаті масового ножового поранення на заняттях з йоги та танців загинули троє дітей.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Associated Press

10 жовтня принц і принцеса Уельські відвідали місто, щоб висловити підтримку суспільству після трагедії, а також зустрілися із сім'ями загиблих дітей. Несподіваний вихід став також першим публічним для принцеси Кейт відтоді, як 9 вересня вона оголосила, що завершила курс хіміотерапії через шість місяців після того, як у березні вона повідомила, що проходить курс лікування від раку.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Associated Press

Принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Кейт обрала для появи на публіці аутфіт у бордово-коричневих відтінках. На ній була сорочка з краваткою від WHISTLES, двобортне довге пальто Alexander McQueen, в руках принцеси був мініатюрний клатч Emmy London, а взула вона коричневі туфлі із замші Gianvito Rossi на підборах.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська розпустила волосся, уклавши його легкими хвилями, зробила денний макіяж і одягла золоті сережки-пелюстки ZORAIDA. Словом вийшов чудовий осінній аутфіт.

Принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Принц Вільям одягнув джемпер до тону образу своєї дружини та краватку, а також білу сорочку, піджак та штани у поєднанні з коричневими туфлями із замші.

Кенсінгтонський палац також поділився відео за підсумками візиту Уельських до Саутпорту.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Associated Press

"Сердечно дякуємо жителям Саутпорта за те, що ви розповіли про свій досвід і вшанували пам'ять загиблих дітей. Перед лицем трагедії сила і стійкість цієї спільноти стали потужним нагадуванням про зв'язки, які нас об'єднують. Поки зцілення продовжується, знайдіть втіху в неймовірній підтримці навколо вас. Кожен загальний спогад, акт доброти та момент єднання приносять надію на майбутнє та гарантують, що загиблі ніколи не будуть забуті”, — написано під відео палацу.

У серпні, нагадаємо, король Чарльз відвідав місто Саутпорт, де також зустрівся із сім'ями загиблих.

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