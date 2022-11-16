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У сорочці в горошок і з неповторною усмішкою: Меланія Трамп в ефектному образі підтримала чоловіка

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Час на прочитання
2 хв
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У сорочці в горошок і з неповторною усмішкою: Меланія Трамп в ефектному образі підтримала чоловіка

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Меланія з'явилася на виступі Дональда Трампа, під час якого він оголосив, що буде балотуватися на пост президента.

Колишній голова Білого дому Дональд Трамп виступив у резиденції Мар-а-Лаго в Палм-Біч, де оголосив про висунення своєї кандидатури від Республіканської партії на вибори президента США у 2024 році.

Меланія Трамп / © Associated Press
Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Підтримати його прийшла дружина Меланія Трамп, за якою ми дуже скучили. Вона ретельно підготувала свій образ для появи на публіці, адже давно ми її не бачили.

Експерша леді була одягнена у темно-синю сорочку у великий білий горошок, яку скомбінувала з білою спідницею-олівцем. На талії у неї був широкий пояс у гороховий принт. У цьому вбранні її струнка фігура мала ідеальний вигляд.

Меланія Трамп / © Associated Press
Меланія Трамп / Фото: Associated Press
Меланія Трамп / © Associated Press
Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Аутфіт Трамп доповнила білими туфлями-човниками на високих шпильках. Волосся вона уклала у локони і зробили насичений макіяж смокі айс із рясним шаром тональної основи і рожевих рум'ян.

Меланія Трамп / © Associated Press
Меланія Трамп / Фото: Associated Press

На цьому заході Меланія старалася догодити чоловіку. Вона міцно тримала його за руку, обіймала, цілувала, демонструвала свою неповторну усмішку усім і мило махала рукою.

Меланія Трамп / © Associated Press
Меланія Трамп / Фото: Associated Press
Меланія Трамп / © Associated Press
Меланія Трамп / Фото: Associated Press
Меланія Трамп / © Associated Press
Меланія Трамп / Фото: Associated Press

До речі, Трамп з'явився на публіці у своєму улюбленому діловому образі. На ньому був темно-синій костюм, біла сорочка і червона краватка.

Меланія Трамп / © Associated Press
Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулими вихідними молодша донька Дональда Трампа - Тіффані Трамп - вийшла заміж за мільярдера з Нігерії. Пишне весілля відгуляли у резиденції Мар-а-Лаго.

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Дата публікації
Перегляди
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