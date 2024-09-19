У сорочці Victoria Beckham та босоніжках: стильна королева Летиція приїхала до школи

Королева Летиція повернулася до активних робочих буднів після тривалої літньої відпустки.

Її Величність взяла участь у відкритті професійних курсів 2024/2025 навчального року в середній школі імені доктора Хосе Сапатеро Домінгеса в Кастро-Урдіалесі.

До школи королева приїхала в короткій світло-блакитній сорочці в тонку білу смужку з цікавим вирізом від Victoriabeckham x Mango, яку одягла у поєднанні з чорними вузькими штанами та шкіряними босоніжками на квадратних підборах від Boss.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Летиція розпустила волосся, одягла свої улюблені сережки Gold&Roses та золоту каблучку Coreterno, а також зробила денний макіяж у теплих відтінках.

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, у схожому образі Її Величність відвідувала відкриття навчального року 2024-2025 у початковій школі Маестра Пласіда Ерранс в Асукеку.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Читайте також: