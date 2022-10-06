У сорочці з бантом та у блакитному пальті: принцеса Уельська з принцом Вільямом у Північній Ірландії

Принц та принцеса Уельські сьогодні відвідали Північну Ірландію. Це перша подорож пари до країни після отримання нових титулів.

Подружжя прибуло з одноденним візитом для того, щоб відвідати міжгромадські організації, які допомагають підтримувати людей з усіх верств суспільства.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Вони розпочали свій візит до PIPS Suicide Prevention Ireland (PIPS Charity) у Белфасті, який надає кризову підтримку тим, хто хотів вчинити самогубство та завдати собі шкоди, але знайшов в собі сили звернутися за допомогою.

Принц Вільям та Кейт також зустрілися з одним із клієнтів благодійної організації, який розповів про свої особисті проблеми та про те, як PIPS допомагає їх долати.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

40-річна принцеса сьогодні знову мала розкішний вигляд. На ній була блакитна блузка з бантом від Winser London, вартістю 295 фунтів стерлінгів та довге пальто від Alexander McQueen з гострими плечима та скошеними кишенями. Кетрін була у темно-синіх прямих штанях і взута в темно-сині човники на підборах від Gianvito Rossi за 560 фунтів стерлінгів.

Принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська, Кетрін / Фото: Getty Images

До аутфіту Кетрін підібрала сумку від DeMellier та пару витончених сережок Missoma з підвісками за 110 доларів. Денний макіяж та укладання легкими хвилями завершували образ принцеси.

Принц Вільям теж був у синьому піджаку, під який одягнув білу сорочку та синій джемпер. Він дбайливо обіймав дружину Кейт за спину, коли вони прямували до будівлі організації.

Принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вчора принцеса Уельська відвідувала пологове відділення Королівської лікарні в Сурреї, де розчулила всіх, коли взяла немовля на руки. Там принцеса сяяла в гірчичній сукні від Karen Millen, синіх туфлях із замші від Rupert Sanderson та діамантових сережках зі знімними краплями від бренду Emily Mortimer.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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