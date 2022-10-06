У сорочці з бантом та у блакитному пальті: принцеса Уельська з принцом Вільямом у Північній Ірландії

Принц та принцеса Уельські сьогодні відвідали Північну Ірландію. Це перша подорож пари до країни після отримання нових титулів.
Подружжя прибуло з одноденним візитом для того, щоб відвідати міжгромадські організації, які допомагають підтримувати людей з усіх верств суспільства.
Вони розпочали свій візит до PIPS Suicide Prevention Ireland (PIPS Charity) у Белфасті, який надає кризову підтримку тим, хто хотів вчинити самогубство та завдати собі шкоди, але знайшов в собі сили звернутися за допомогою.
Принц Вільям та Кейт також зустрілися з одним із клієнтів благодійної організації, який розповів про свої особисті проблеми та про те, як PIPS допомагає їх долати.
40-річна принцеса сьогодні знову мала розкішний вигляд. На ній була блакитна блузка з бантом від Winser London, вартістю 295 фунтів стерлінгів та довге пальто від Alexander McQueen з гострими плечима та скошеними кишенями. Кетрін була у темно-синіх прямих штанях і взута в темно-сині човники на підборах від Gianvito Rossi за 560 фунтів стерлінгів.
До аутфіту Кетрін підібрала сумку від DeMellier та пару витончених сережок Missoma з підвісками за 110 доларів. Денний макіяж та укладання легкими хвилями завершували образ принцеси.
Принц Вільям теж був у синьому піджаку, під який одягнув білу сорочку та синій джемпер. Він дбайливо обіймав дружину Кейт за спину, коли вони прямували до будівлі організації.
Нагадаємо, вчора принцеса Уельська відвідувала пологове відділення Королівської лікарні в Сурреї, де розчулила всіх, коли взяла немовля на руки. Там принцеса сяяла в гірчичній сукні від Karen Millen, синіх туфлях із замші від Rupert Sanderson та діамантових сережках зі знімними краплями від бренду Emily Mortimer.
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