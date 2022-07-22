У сорочці з блакитно-жовтими квітами: Катя Осадча похизувалася патріотичною обновкою

Катя Осадча опублікувала в Instagram знімок, на якому продемонструвала патріотичну обновку.

Ведуча постала у білій вільній сорочці з блакитно-жовтими квітами і короткими рукавами від українського бренду Marianna Senchina.

Катя Осадча / Фото: Instagram Каті Осадчої

Ця річ із благодійного дропу - прибуток від продажу переведуть до благодійного фонду Маші Єфросиніної - MASHA Foundation.

Верх вона поєднала із джинсами. На шиї у неї було блакитно-жовте намисто. Волосся Катя зібрала у хвіст і зробила максимально природній макіяж.

У дописі Осадча розповіла про свій проєкт пошуку зниклих під час війни. Вона обіцяє розповісти про результати пошуків та про команду, яка цим займається.

"Бігти і не зупинятися. Скоро 5 місяців, як ми щодня вдосконалюємо пошук зниклих @poshuk.znyklyh. З нами працюють близько 80 волонтерів, ми щодня стикаємося з чимось новим, вчимося і знову біжимо. Я познайомлю вас з нашою командою та тим, як ми працюємо, весь цей час просто не знаходилося хвилини. Та й здавалося, що все це не так цікаво, але отримую багато питань, тому почну розповідати в сторіс. Стежте", - написала Катя.

Нагадаємо, Осадча в Амсетрдамі на благодійному марафоні Embrace Ukraine, ведучою якого вона була, з'явилася в екстравагантній синій сукні, яка зверху імітувала сорочку, зав'язану на талії.

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