У сорочці з червоною вишивкою: пес Патрон показав улюблене національне вбрання

Пес-сапер Патрон привітав своїх підписників із Днем Незалежності і показав знімки в улюбленій вишиванці – з червоною вишивкою, яка так йому пасує.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Він також виклав світлину, на якій позує у патріотичній блакитно-жовтій вишиванці. На всіх фото Патрон має щасливий вигляд.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

У дописі собака розповів, що для нього означає "любити Україну".

"Любити Україну — це коли ти гордо відповідаєш на запитання "А ти звідки?" Це (як колись) годинами розповідати про неймовірні пейзажі, про обох Шевченків і Кличків. Це коли ти всього два дні не був в Україні, але мчиш у якийсь заклад терміново з‘їсти борщику. Бо скучив!

Це годинами на кухні сміятися і перепитувати друзів з інших регіонів, що таке "коцик", "мачка", "каламарчик" - бо стільки діалектів, і всі незрозумілі, але чудові!

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Це коли твою країну намагаються поневолити, а ти не те, що не опускаєш руки, ти готуєш їх для смачного ляпаса у відповідь.

Це коли тобі довелося евакуюватися в інше місто чи країну, і немає жодного дня, щоб ти не сумував за своїм домом.

Це коли ти тільки зараз вчиш державну мову, але робиш це за покликом душі. Це коли ти віддаєш останні гроші на супутник, корм для тваринок чи бронежилет для воїна. Це коли ти справжній патріот, …а в одній країні тебе називають нацистом.

Це коли ти відчуваєш, що таке НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, сповна. І ти не хочеш її втрачати. Ти не хочеш втрачати свою країну. Бо ти - це і є Україна. Ти - центр прийняття рішень, ти –-закон і воля.

Тож із твоїм днем. З Днем Незалежного українця", - написав Патрон.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

А вчора пес продемонстрував образ у білій сорочці із блакитною вишивкою. Він також привітав всіх із Днем прапора.

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