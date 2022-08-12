У сорочці з картою України і дітьми: Олена Зеленська продемонструвала цікавий образ

Олена Зеленська через відеозв'язок взяла участь у презентації книжок українською мовою, які у розмірі 16 тисяч надрукувала за сприяння посольства України британська друкарня разом із благодійниками. Захід відбувся у Лондоні за участю українських сімей-переселенців.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Ці книжки передадуть дітям – тимчасовим переселенцям із України у межах ініціативи пані Зеленської "Книжки без кордонів".

"Не знаю, чи було у ваших евакуаційних валізах місце для книжок. Найімовірніше, ні, і це цілком зрозуміло. Мало в кого воно було, а багато наших співвітчизників взагалі не мали валіз і речей… Ми не можемо повернути вас зараз на батьківщину, в рідний дім – це ще небезпечно. Але ми можемо зробити так, щоб батьківщина прийшла до вас у вигляді улюблених або нових, які стануть улюбленими, книжок. Ми називаємо цей проект "Книжки без кордонів", бо наші книги справді подорожують слідом за українцями до будь-якої країни, де вони потрібні", – сказала Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Проєкт "Книжки без кордонів", започаткований під патронатом Зеленської, спрямований на друк книжок за макетами вітчизняних видавництв та їхнє розповсюдження серед українських дітей-переселенців по всій Європі. Мета ініціативи – мінімізувати перешкоди для навчання, а також зменшити тривожність у юних вимушених переселенців, які адаптуються до нового життя в незнайомій країні, забезпечивши їм зв’язок із домом.

У межах проєкту вже надруковано понад 160 тисяч українських книжок. До ініціативи долучилися 20 країн: Польща, Литва, Норвегія, Швеція, Ірландія, Німеччина, Болгарія, Латвія, Чехія, Естонія, Словаччина, Велика Британія, Туреччина, Молдова, Нідерланди, Японія, Казахстан, Італія, Фінляндія та Угорщина.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Книжки не лише розважають чи навчають – вони об’єднують, повертають відчуття дому, мови. Це наша перемога на культурному фронті, і вона наближає головну перемогу", - зазначила перша леді.

Під час онлайн-включення Олена продемонструвала цікавий образ. На ній була біло-синя сорочка із зображенням карти України і дітей.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Дружина президента зробила акуратну зачіску, зібравши волосся у хвіст і обмотавши місце збору пасмом волосся. Ніжний макіяж і лаконічні сережки завершили діловий лук Зеленської.

Нагадаємо, перша леді в елегантній сорочці з принтом дала інтерв'ю французькому каналу.

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